شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك، أن لجنة التخطيط تتمسك باستمرار محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول، مع القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده، مشيرا إلى أن اللاعب يخوض تدريبات فردية بشكل يومي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هناك إصرارا من لجنة التخطيط بنادي الزمالك على استكمال شيكابالا مسيرته مع الفارس الأبيض حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم المقبل، خاصة أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط، الذي تواصل مع اللاعب بشكل مباشر، وتأكد من رغبته في الاستمرار حتى نهاية تعاقده.