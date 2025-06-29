مصر تتوج بذهبية الفرق سيدات فى بطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على منصة تتويج بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين بذهبية لفريدة خليل وبرونزية لملك إسماعيل، وسيطرت مصر على منصة تتويج فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث "21 سنة المقامة خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بالمجر بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة.

فازت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية محققة 1462 نقطة، فيما أحرزت ملك إسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1434 نقطة، وجاءت جنة الجندي في المركز الـ 13 محققة 1349 نقطة.

ويقام بعد قليل نهائي فردي الرجال بمشاركة ثلاثة لاعبين مصريين، وهم: معتز وائل ومحمد حسن ومصطفى أبو عامر.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين بالمجر 14 لاعباً بواقع 8 لاعبين و6 لاعبات.

واللاعبون هم: معتز وائل - ⁠مازن شعبان - ⁠مصطفى أبو عامر- ⁠محمد حاتم - ⁠عمر أحمد حسين- ⁠أحمد أسامة عبد الحميد - ⁠سيف وائل - ⁠سيف البنداري.

واللاعبات هن: فريدة أبو هاشم خليل - ⁠ملك إسماعيل - ⁠زينة عامر - ⁠جنا عطية - ⁠جنة وليد - ⁠عالية عنايت.

ويقود المنتخب فنيا ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني، وإيهاب سيد المدير الفني، ومحمد أبو هاشم المدير الفني، ومحمد أشرف المدير الفني⁠ للسلاح، وأحمد يحيى المدير الفني للموانع، ويوسف حسن علاج طبيعي، ويرأس البعثة في المجر دكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد.

ويرافق البعثة إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث، والدكتورة أمل عبد الله سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا، ومصطفى بغدادي المدير الإداري لاتحاد شمال أفريقيا.