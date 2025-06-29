شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى: شيكابالا أفضل لاعب فى مصر وشيفو أعظم شخص تعاملت معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة المثلوثى لاعب الزمالك السابق، أنه لم ير لاعبا في مصر بمهارات وفنيات محمود عبد الرازق شيكابالا زميله السابق، مؤكدا أنه يعتبره أفضل لاعب في مصر بعيدا عن الانتماءات.

وقال المثلوثى، في تصريحات هاتفية لبرنامج أخبارنا الذى يقدمه أحمد حازم بقناة الزمالك، إن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك المعتزل أعظم إنسان عاشره في حياته، ومن الصعب أن ترى شخصا في حياتك مثله، لذا فإن أي شخص تعامل معه يحبه بشدة.

وكشف النجم التونسى عن أول لاعب وقف بجواره عند حضوره للقاهرة، مشيرا إلى فرجانى ساسى وطارق حامد، حيث يعدان أكثر اللاعبين الذين وقفوا بجواره في بداية مشواره مع الفريق الأبيض.

واختتم مدافع الزمالك السابق حديثه بالقول أنه يعتبر هدفه في مرمى أرتا سولار بالكونفيدرالية الأفريقية أهم لقطة مع الفريق، حيث أدت إلى عبوره دور الـ32 للبطولة والحصول عليها، ثم تحقيق السوبر الأفريقي.