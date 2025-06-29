شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد وسام أبو علي مهاجم الفريق بدءا من الموسم المقبل، بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال ظهوره في كأس العالم للأندية، وأصبح اهتمام ومطمع عدد من الأندية الخارجية.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم وسام أبو علي إلى لاعبي الفئة الأولى المميزة، والتي تشمل محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ومن المقرر أن تتخطى قيمة عقد وسام أبو علي في الموسم الجديد المليون دولار، بعدما كانت قيمة عقده في الموسم الجديد وفقا لعقده القديم، ما بين 700 و800 ألف دولار سنويا.

ويرغب النادي الأهلي في الحفاظ على وسام أبو علي وتحصينه من الإغراءات الخارجية، في ظل تلقيه أكثر من عرض أبرزهم من ريد بولز الأمريكي وفرايبورج الألماني والعربي القطري.