شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على هبوط فريقين من دورى المحترفين نهاية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:19 م

استقر اتحاد الكرة علي هبوط فريقين من دوري المحترفين نهاية الموسم المقبل إلى دوري القسم الثاني ب، حيث يضم دوري المحترفين الجديد 18 ناديا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً اليوم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر؛ لمناقشة عدة ملفات، أهمها برنامج إعداد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لبطولة أمم أفريقيا، وكذلك منتخبا الشباب والناشئين لنهائيات كأس العالم فى تشيلى وقطر على الترتيب، بجانب موعد الجمعية العمومية للاتحاد.

ويسعى اتحاد الكرة لتجهيز معسكرات خارجية لمنتخبي الشباب مواليد 2005، والناشئين مواليد 2008، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتهما فى تشيلي وقطر على الترتيب.