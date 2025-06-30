شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة هشام نصر مع عصام عبد الحميد المدرب الجديد لفريق سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 11:00 م

عقد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، منذ قليل جلسة مع عصام عبد الحميد المدير الفنى الجديد لفريق سلة الزمالك، الذى يتولى المهمة خلفا للإسبانى سيجورا.

تم الاتفاق خلال الجلسة على أن يتولى عبد الحميد تدريب الفريق لمدة موسم، وأن يتم خلال الساعات المقبلة الاستقرار على الجهاز المعاون، وفقا لما يختاره عصام عبد الحميد.

يذكر أن عصام عبد الحميد سبق له تولى تدريب سلة الزمالك مواسم 2013/2014، و2014/2015، والفترة من 2017 حتى 2020.

ونجح عبد الحميد فى قيادة الزمالك للعودة إلى البطولات مرة أخرى موسم 2019، بعد غياب دام 13 عاما، والذى حصد لقب دورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة من best of 5.