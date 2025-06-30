شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام لاعب فريق الزمالك عن بداياته مع كرة القدم، والتى بدأها فى نادى الجونة قبل الانتقال للزمالك.

وقال حسام، فى برنامج ملعب أون، إنه لعب للجنة وهو فى الخامسة عشرة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بعد 3 سنوات، ولعب أول مبارياته مع الفريق الأول للجونة وهو فى سن الـ21.

وأضاف حسام، إن الزمالك تواصل معه عندما كان يشارك مع المنتخب الأولمبى عن طريق أحمد سليمان، لكن الموضوع لم يكتمل، والمرة الثانية عندما أخطره وكيله أن هناك اهتماما من الزمالك بضمه.

وأشار اللاعب إلى أنه جلس مع حسين السيد ولجنة التخطيط ووقع العقود، وأكثر من دعمه أحمد حسام ميدو، حيث وثق فى إمكانياته.

وعن طموحه مع الفريق قال ما زال لدى الكثير وأحتاج التأقلم أكثر مؤكدا: "هعرف أثبت نفسى فى الزمالك".

وأوضح لاعب الزمالك أن أصعب مهاجم لعب أمامه مابولولو من الاتحاد السكندرى، وماييلى من بيراميدز، بالإضافة إلى ناصر منسى وكهربا.