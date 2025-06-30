شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 6 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 6 / 2026، العديد من الأخبار، منها: الأهلي يقرر تعديل عقد وسام أبو على، لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا.

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة

وافق مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد وسام أبو علي مهاجم الفريق بدءا من الموسم المقبل، بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال ظهوره في كأس العالم للأندية، وأصبح اهتمام ومطمع عدد من الأندية الخارجية.



لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية عقده

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن لجنة التخطيط تتمسك باستمرار محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول، مع القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده، مشيرا إلى أن اللاعب يخوض تدريبات فردية بشكل يومي استعدادا للموسم الكروي الجديد.



الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة"

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الفريق على إكمال باقي راتبه خلال إعارته لأي ناد فى الموسم الجديد، بعدما أبلغوا اللاعب بصعوبة قيده فى قائمة الأهلي بالموسم الجديد بسبب عدم وجود مكان فى قائمة الأجانب.

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

تأخر إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم اتفاق الناديين على كل التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

اتحاد الكرة يمهل الأندية حتى 30 يوليو لتوثيق عقود مدربيها واستيفاء شروط الرخص

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ مجموعة من التعليمات الجديدة التي تهدف لتنظيم عمل الأجهزة الفنية والإدارية في الدوري المصري للموسم الكروي 2025/2026، حيث تأتي هذه الإجراءات لضمان الاحترافية والالتزام باللوائح المنظمة للمسابقات، وأمهل الاتحاد الأندية حتى 30 يوليو 2025 لإرسال عقود مدربيها لتوثيقها.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد انطلاق دوري القسم الثاني والثالث والرابع والصالات

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع اليوم برئاسة هاني أبو ريدة انطلاق دوري القسم الثاني (أ و ب) للموسم الجديد 2025- 2026 يوم 14 أغسطس المقبل، ودوري القسم الثالث والرابع في الأول من سبتمبر المقبل .

ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو

حرص الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ فريق الأهلي على التجول فى شارع المعز بلقب القاهرة، من أجل التقرب من الثقافة المصرية، ومعرفة الأماكن الأثرية والتاريخية عن قرب.

حمزة المثلوثى: فضلت الخروج من الباب الكبير للزمالك وفوجئت بتفاعل الجماهير

أكد حمزة المثلوثى أنه سعيد بالخروج من الباب الكبير بنادى الزمالك، وأن مثل هذه الأمور على حد وصفه لا تقدر بثمن، موضحا أنه لن ينسى حجم التفاعلات التي وصلته من الجماهير عقب إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.