شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عادل يرحل عن جهاز أحمد الكأس مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل رامي عادل عن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما والذى يقوده أحمد الكأس المدير الفني، ليضم الجهاز كلا من: أحمد الكأس ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد فوزي مدرب حراس ووليد مهدي مدير منتخب.

وعقد الكاس، اجتماعا مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، خلال الأيام الماضية، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة، استعدادا لكأس العالم في قطر.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على اختيار بعض الوجوه الجديدة، من أجل تجربتهم في المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار الأفضل منهم في المرحلة المقبلة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمرو عبد العزيز، عمرو عادل، فادي وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوي، معاذ محمد، فارس فخري، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، عبد العزيز الزغبي، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالي، عيد عزازي، يوسف علاء، كريم جمعة.