شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يقرر انطلاق دوري المحترفين 5 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انطلاق دورى المحترفين للموسم الجديد للرجال 2025- 2026 يوم 5 سبتمبر المقبل، ويتم الإعلان رسمياً عقب انعقاد جلسة مع المدير الفنى الجديد للمنتخب الإسبانى باسكوال لمناقشة الأجندة الدولية.

وانطلقت أمس، الأحد، فترة القيد الأولى لبدء تسجيل اللاعبين فى أندية المحترفين للموسم الجديد 2025- 2026، بينما تنطلق فترة القيد الثانية بدءاً من 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق فترة القيد الأولى للأندية للاعبين القدامى أصحاب العقود السارية الأحد لكل من، الأهلى، الزمالك، سبورتنج، سموحة، والبنك الأهلى.

بينما يتم قيد أندية طلائع الجيش والزهور وهليوبوليس والقناة والجزيرة اليوم 30 يونيو الجاري وأندية أصحاب الجياد والمعادى والطيران وطنطا يوم 1 يوليو المقبل وأخيرا الشمس والأوليمبى والعبور والترسانة يوم 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.