شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى في تدعيم صفوفه بصفقات قوية مبكرا، لارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي ودعها من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الرابع برصيد نقطتين، بعد تعادلين وهزيمة.

وحصد الأهلى مكاسب مالية كبيرة من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا، تصل إلى 11.5 مليون دولار مقسمة إلى 9.5 نظير المشاركة، بالإضافة إلى 2 مليون دولار بعد التعادل فى مباراتين.

صفقات الأهلى

وتعاقد الأهلى مع محمود حسن تريزيجيه قادما من طرابزون التركى، ومحمد على بن رمضان قادما من فرينكفاروزي المجرى، وأحمد مصطفى زيزو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، واستعارة أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا بنية الشراء، واستعاد أليو ديانج بعد انتهاء إعارته، بالإضافة إلى حمدى فتحى الذى جاء للمشاركة في البطولة فقط.

زيزو يلمع وبن رمضان يبدع

وخطف الثنائى أحمد مصطفى زيزو والتونسى محمد على بن رمضان الأضواء خلال مشاركة الأهلى في كأس العالم للأندية، حيث قدما مستويات مميزة في كل المباريات التي لعبوها.

وظهر زيزو الذى ابتعد عن المباريات منذ انقطاعه عن التدريبات مع الزمالك قرابة الشهر ونصف، بحالة فنية وذهنية عالية وقدم مستويات كبيرة وكان أحد أهم أسلحة الأهلى الهجومية، وقدم العديد من التمريرات الذهبية لزملائه، كما نجح في الحصول على ركلتى جزاء أهدر تريزيجيه واحدة وأحرز وسام أبو على الثانية، وكما أرسل 16 عرضية في المباريات الثالثة ليعد من أكثر اللاعبين في البطولة إرسالا للعرضيات.

وعلى نفس النهج، قدم محمد على بن رمضان أوراق اعتماده للجماهير الأهلاوية، بعدما صال وجال في وسط الملعب وقدم تمريرات رائعة لزملائه كما قدم أدوارا دفاعية كبيرة، لينهى مشواره في البطولة بهدف عالمى من أفضل أهداف البطولة حتى الآن عندما سجل هدف الأهلى الرابع في بورتو البرتغالى بعد تمريرة من بن شرقى ليضعها بلمحة فنية في شباك بطل البرتغال.

تريزيجيه تحت الضغط

وضع محمود حسن تريزيجيه نفسه تحت ضغط كبير عندما أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها زيزو أمام إنتر ميامى، على الرغم أن وسام أبو على رقم واحد في تنفيذ ركلات الجزاء، ولكن مع إصراره تركها وسام، لكن تريزيجيه أهدرها ليخرج تدريجيا من تركيزه ويبتعد عن مستواه المعهود كما تم توقيع عقوبة عليه لمخالفته قرار الترتيب.

وحاول تريزيجيه تعويض ركلة الجزاء المهدرة إلا أنه لم يظهر بالمستوى المميز المعهود عليه، ليتأجل ظهور المميز بقميص الأهلى بعد العودة من الاحتراف.

ديانج "قاطرة"

على الرغم من الفرح الشديد لدى جمهور الأهلى بعودة المالى أليو ديانج، إلا أن الصدمة انتابتهم عندما وجدوا ديانج على دكة بدلاء الأهلى في مباريات الأهلى الثلاثة، حتى تعرض حمدى فتحى لإصابة في مواجهة بورتو الأخيرة ليتم الدفع بأليو ديانج بدلا منه في آخر ربع ساعة من الشوط الأول.

وقدم أليو ديانج أداءً مميزًا في الدقائق التي لعبها أمام بورتو، وكان سدا منيا لكل هجمات بطل البرتغال، بالإضافة إلى تمريراته المميزة في النصف الهجومى لزملائه، جعل المتابعين والجمهور يتساءل هل من المنطق أن يظل ديانج على دكة البدلاء؟

أحمد رمضان بيكهام

نجح أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلى، فى تقديم مستوى جيد خلال الدقائق التى لعبها فى كأس العالم للأندية، وظهر واثقا من نفسه وقدم تمريرات مميزة ساعدت الفريق بالخروج بالكرة بشكل جيد، إلا أنه لازال لديه مشكلة فى الكرات العالية بعدما أخطأ فى رقابة مهاجم بورتو الذى نجح فى تسجيل هدف فى الأهلى من ركنية وكان فى رقابة بيكهام.

حمدى فتحى

ظهر حمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى الذى استعاره الأهلى في البطولة، بمستوى جيد ولكنه لم يكن على نفس تطلعات الجمهور الذى انتظر مستوى أكبر من ذلك، واكتفى حمدى فتحى بتقديم أسيست لوسام أبو على أمام بورتو قبل أن يتعرض للإصابة.

مستوى حمدى فتحى جعل إدارة الأهلى تغير من تفكيرها، بعدما كانت تنوى الدخول في مفاوضات مع الوكرة لتحويل الإعارة إلى شراء نهائي، إلا أنها تراجعت عن ذلك الأمر بعد المستوى الكبير الذى ظهر به ديانج بعد مشاركته والتمسك باستمراره.