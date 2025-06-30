شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار يتابع الاختبار الفني والبدني لحكام معسكر الـ"VAR" من أمريكا عبر الزوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة والمتواجد حاليا بأمريكا على متابعة الاختبارات الفنية والبدنية للحكام والمساعدين.

المرشحين للمعسكر الفنى لـ"حكم تقنية الفيديو المساعد" وذلك من خلال برنامج زوم داخل قاعة الاختبار النظرى.

قام أوسكار بإلقاء كلمة للحكام قبل انطلق الاختبار الفنى كما حرص أيضا على متابعة الاختبار البدنى من خلال 3 كاميرات تم وضعهم فى مضمار ملعب الاختبار. حتى يستطيع المتابعة بشكل جيد من البداية وحتى نهاية السباق.

أقيمت الاختبارات بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر وتمت متابعة أوسكار بالتنسيق مع الثلاثى سيد مراد وجهاد جريشة بالنسبة للاختبار الفنى ومحمد أبو خاطر.

فى اختبار تحديد المستوى البدنى وذلك فى حضور باقى أعضاء لجنة الحكام الرئيسية وجيه احمد النائب وعزب حجاج مدير إدارة اللجنة وفهيم عمر عضو اللجنة.

كانت اللجنة قد اختارت من قبل 40 حكما للساحة ومثلهم مساعدين وخضعوا جميعا للكشف الطبى الثلاثاء الماضى بمشروع الهدف وسيتم تصفية هؤلاء المشاركين إلى 20 حكما للساحة و20 مساعدا لحضور المعسكر الفنى لـ"حكم تقنية الفيديو المساعد "والحصول على رخص الـVAR، ويشارك فى هذا المعسكر حكام لم يسبق لهم الحصول على أى رخص فى "تقنية حكم الفيديو المساعد"، حيث سيتنافسون على الحصول على ثلاث رخص أساسية هم رخصة حكم الساحة، ورخصة حكم تقنية الفيديو (VAR)، ورخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو (AVAR)، أما بالنسبة للحكام المساعدين فسيتم التركيز على حصولهم على رخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو فقط، يذكر أن الكولومبى اوسكار يتواجد حاليا بأمريكا للإشراف على حكام للمشاركين بكاس العالم للأندية.