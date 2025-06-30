شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عمر الساعى للمصري والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة انتقال عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى النادي المصري البورسعيدي، باعتباره أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، ويتمسك بقوة بضم اللاعب، باعتباره من أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري.

وخرج عمر الساعي من حسابات الأجهزة الفنية في الأهلي، وهم مارسيل كولر ومن بعده عماد النحاس، وأخيرا الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي استبعده من قائمة الفريق الأحمر التي سافرت إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وهو ما دفع الإدارة الحمراء للتفكير في تسويق اللاعب على سبل الإعارة، لصعوبة الحصول على فرصة مع الأهلي في الموسم الجديد، خاصة بعد التدعيمات الأخيرة فى خط الوسط، بعد التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان واستعادة المالي أليو ديانج من الخلود السعودي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.