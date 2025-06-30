شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين أجانب يستعدون للمنافسة فى دوري نايل الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت 3 أندية بالدوري المصري على المدير الفني الأجنبي للموسم المقبل 2025-2026، في انتظار المدير الفني الجديد للزمالك، والذي من المقرر أن يكون أجنبياً أيضاً، غير أن الفترة الحالية تشهد استكمال المفاوضات للإعلان عن مدرب الفريق في أقرب وقت لبدء فترة الإعداد.

الأهلي



تمسك مسئولو النادي الأهلي بالإسباني ريبيرو لإدارة الفريق فنياً الموسم القادم، وذلك على الرغم من خروج الفريق من كأس العالم للأندية التي تقام حالياً بأمريكا، من دور المجموعات في وجود المدرب الإسباني، حيث لم يحقق الأهلي أي انتصار، وتعادل الأحمر في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 4 أهداف واهتزت شباكهم بستة أخرى.

بيراميدز



جدد مسئولو بيراميدز الثقة فى الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، وذلك بعد الموسم المميز الذي قدمه مع السماوي خلال الموسم الماضي، حيث توج معه الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما حصد وصافة الدوري والكأس وضمن المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري.

المصري



عين النادي المصري، التونسي نبيل الكوكي مديراً فنيا للفريق، وذلك خلفا للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل قبل نهاية الموسم الماضي بسبب تراجع النتائج، وميمي عبد الرازق الذي قاد الفريق لحصد المركز الرابع بالدوري في آخر جولتين، وبدأ الكوكي مهمته مع المصري الأربعاء الماضي، حيث انتظم الفريق في معسكر مغلق ببور فؤاد، ومن المقرر أن يخوض معسكرا آخر في تونس خلال الفترة المقبلة وذلك خلال الفترة الثانية من الاعداد للموسم القادم.