شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن هناك قرارا حاسما قد يصدر خلال ساعات بخصوص الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، أسطورة وقائد الفريق الأول لكرة القدم فى نادي الزمالك.

مجلس إدارة الزمالك ترك لشيكابالا ، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.

وعانى اللاعب الموهوب من إصابات طويلة في الموسم الماضي، وشارك خلال 17 مباراة، وسجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه.