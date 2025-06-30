شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش جمهور نادي الزمالك حالة من الترقب والانتظار فى ظل قرب الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأيمن الرمادى الذى تولي المهمة فى فترة قصيرة ونجح فى التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وتزايدت التساؤلات فى الأوساط الزملكاوية، خلال الأيام الأخيرة، مع توارد أسماء عدد من المدربين المرشحين، سواء من داخل القارة الأفريقية أو من المدارس الأوروبية واللاتينية، وهو ما زاد من إثارة الجدل والتكهنات بين الجماهير التي باتت تترقب القرار الحاسم من إدارة النادي.

وبينما تلتزم الإدارة نوعًا من التكتم حول هوية المدرب الجديد، تشير مصادر قريبة من النادي إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع أحد الأسماء المعروفة على الساحة التدريبية، والتي تتمتع بخبرة في إدارة الفرق الكبرى والمنافسة على البطولات، ويأتي ذلك في إطار سعي الزمالك للعودة سريعًا إلى منصات التتويج، بعد موسم شهد العديد من التغييرات الفنية والإدارية.

ويأمل عشاق القلعة البيضاء أن يحمل المدير الفني القادم رؤية واضحة وخطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق، خاصة مع إصرار الإدارة على تدعيم الفريق بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي للنهوض بمستوى الفريق.