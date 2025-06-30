شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى سيسكا موسكو الروسى حسم مسئولي الزمالك ملف المدير الفني الجديد من أجل إرسال العرض الرسمي لطلب الحصول على خدمات حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروى الأول، حيث سيقوم النادى الروسى بإرسال عرضه لضم اللاعب عقب إعلان الزمالك عن مدربه الجديد والمنتظر أن يكون خلال ساعات.

ومن المنتظر أن يكون عرض سيسكا موسكو الروسى أقل من مليون و500 ألف دولار، في الوقت الذى حدد فيه مسئولو الزمالك 4 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب، إلا أن النادى الروسى لن يدفع هذا المبلغ الضخم، خاصة أن مدافع الزمالك لم يشارك مع منتخب مصر بالنسبة المطلوبة.

ولن يمانع سيسكا موسكو أن يتم وضع بند في عقد حسام عبد المجيد يمنعه من العودة إلى مصر إلا لنادى الزمالك، حتى يضمن مسئولي القلعة البيضاء أنه عرض جدى وليس وسيلة لعودة اللاعب للأهلى كما يظن بعض مسئولي الزمالك.