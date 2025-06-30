شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لاعب الفريق لصفوف نادى زد إف سى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل زد في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية مع الأهلى للحصول على خدمات خالد عبد الفتاح، وأوشكت المفاوضات على الانتهاء والنجاح فى ظل العلاقة القوية التي تربط إدارتى الناديين، فضلاً عن رغبة الجهاز الفني بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو في رحيل اللاعب.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.