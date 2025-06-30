شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعقد مؤتمرا صحفيا وفنيا للبطولة العربية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحى اليوم المؤتمر الصحفى، والمؤتمر الفنى الخاص بمنافسات البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025، ويقام المؤتمر مساء اليوم في أحد الفنادق المجاورة لاستاد القاهرة، بحضور ممثلي الدول المشاركة في البطولة، ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل في صالات ستاد القاهرة الدولي، حيث تضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من، مصر والأردن والجزائر وتونس.

ويشهد المؤتمر حضور كل من عمرو مصيلحى، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ونائب رئيس الاتحاد العربي، محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري ومدير البطولة، عبدالرحمن مسعد نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة الفنية، العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، العميد وائل لطفي المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وحسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ومقرر اللجنة الفنية.

كما يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب كل من الإسباني جوليان مارتينيز المدير الفني للمنتخب، واللاعبات هالة شعراوي ونادين السلعاوي.

من جانبه قال محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير البطولة أن استضافتها تأتي ضمن خطة إعداد المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، لمنافسات البطولة الأفريقية بكوت ديفوار 2025، وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل بطولة أفريقيا.

تابع فتحي أن الاتحاد العربي للعبة على ثقة تامة في مصر، في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل، مشددًا أن المنتخبات المشاركة قوية للغاية وهو ما ينبئ بقوة المنافسات بين الدول المشاركة.