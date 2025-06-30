شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئات الطائرة تتوجه إلى كرواتيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

غادرت صباح اليوم، الاثنين، بعثة المنتخب القومي للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة متوجهة إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم للناشئات ، المقرر إقامتها فى صربيا وكرواتيا خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

ويرأس البعثة مني عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد، ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.