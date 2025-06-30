شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر أو نوفمبر.. اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري ورفض إقامته فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة السوبر المصري خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ورفض إقامته قبل إنطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس.

ويضع مسئولو اتحاد الكرة الرتوش الأخيرة على السوبر المصري ومكان إقامته بعد تلقي عدة عروض من دول عربية، إلى جانب تلقي عرض من الجانب الإماراتي لاستضافة السوبر الرباعي.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر عقب معسكر منتخب مصر في أكتوبر المقبل أو معسكر المنتخب في نوفمبر و هو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إخطار رابطة الأندية لوضع مواعيد السوبر في جدول الدوري.