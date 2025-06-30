شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أخطر أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلي ، مسؤولي النادي برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تلقي اللاعب عدة عروض من كبار أندية الدوري.

وكان بيراميدز والزمالك دخلوا فى مفاوضات مع مسئولي البنك الأهلي للحصول على خدمات أسامة فيصل، بعدما أبدى الأهلي اهتمامه بضم اللاعب.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، فى انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.