شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: لن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي ونبحث عن صفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بتروجت عن موقف النادي البترولى من العروض الكثيرة التي جاءت لعدد من اللاعبين للرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر عن هذه العروض، "عدم وجود نية لدى النادي فى الموافقة على رحيل أي من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك بالعناصر المتواجدة من القوام الرئيسي للفريق".

وأضاف، "سنعمل على تدعيم الفريق البترولى بعناصر مميزة من أجل تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل في ظل نظام الدوري، الذي من المتوقع أن يشهد منافسة قوية بين الأندية نظرا لزيادة عدد أندية الدوري".

ويواصل الفريق تدريباته بقيادة المدير الفني سيد عيد استعدادا لبداية الدوري، حيث شهدت التدريبات الصباحية حماس بين اللاعبين وارتفاع فى المعدل البدني.

ودخل أكثر من نادٍ فى مفاوضات قوية مع بعض لاعبي بتروجت، وفي مقدمتهم الفلسطيني حامد حمدان وهادي رياض وتوفيق محمد المطلوبين فى أكثر من نادٍ، على رأسها المصري والبنك الأهلى.