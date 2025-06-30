شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الغموض يسيطر على موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من حيث الاعتزال وتعليق الحذاء من عدمه، خاصة أن اللاعب لم يحسم خطوته القادمة، حيث ينتهى عقده مع الفريق الموسم المقبل.

وكان شيكابالا أعلن أن الموسم المنقضى هو الأخير له، ولكن بعد التتويج بكأس مصر تراجع عن القرار مع كثرة الأحاديث عن الاعتزال من عدمه.

من جانبهم كشف أعضاء مجلس الزمالك فى أكثر من تصريح أن القرار بيد شيكابالا وهو الذى له الحق فى تحديد مصيره بالاعتزال أو الاستمرار وإكمال عقده مع الفريق، وأن المجلس يدعمه في أي قرار يتم اتخاذه.

وخلال الساعات الماضية، نشر شيكابالا عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام عدة قصص جاءت بمثابة التلميح للاعتزال.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا، مع القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده، مشيرا إلى أن اللاعب يخوض تدريبات فردية بشكل يومي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

