شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، لتولى المهمة الفنية بالموسم الجديد.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن المدرب وقع على عقود تدريب الفريق بعد إرسالها له الأسبوع الماضى، والاتفاق معه على كافة التفاصيل، على أن يكون الإعلان الرسمي عن المدرب خلال ساعات.

ويفرض الزمالك السرية على هوية المدير الفني الجديد، وإن كان أحد الثنائى البرتغالى نونو ألميدا، أو البلجيكى يانيك فيريرا هو الأقرب.

وينتظر الزمالك الإعلان عن المدير الفني حتى يتم الإعلان عن الصفقات الجديدة كخطوة ثانية بعد الإعلان عن المدرب.