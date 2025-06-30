شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بتحمل جزء من راتب رضا سليم لإنهاء ملف الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو النادى الاهلى بتحمل جزء من راتب المغربى رضا سليم لاعب الفريق من أجل ملف إعارته لأي نادٍ بالموسم الجديد.

وحدد رضا سليم شرطاً للموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة عن الأهلي، وهو الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه من القلعة الحمراء، والذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دولار سنوياً، وهو ما يقف عائقاً، باعتبار أن الراتب لا يستطيع أي نادٍ محلي تحمله بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز .

ورحب النادي الأهلي بتحمل جزء من قيمة راتب رضا سليم نظير انتقاله لأي من الأندية الراغبة في ضمه وأبرزها نادي سيراميكا، والذي يرغب في دفع 300 ألف دولار فقط من قيمة راتب اللاعب المغربي، بعدما سبق وقام بنفس الخطوة مع أحمد قندوسي.

ينتظر مسئولو النادى الاهلى عودة رضا سليم من اجازته التى يقضيها فى بلاده من أجل حسم ملف اعارته استعداداً للموسم الجديد.

ورحب رضا سليم بفكرة الخروج عن النادي للإعارة في الموسم الجديد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل صعوبة قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وقام الأهلي برفع اسم رضا سليم من قائمة الأهلي في يناير الماضي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات في بداية الموسم المقبل.