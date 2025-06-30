شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن رسمياً التعاقد مع "جنش" لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، إجراءات التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم " جنش " حارس الزمالك ومودرن سبورت السابق لمدة موسم رياضى واحد.

وجاء التعاقد مع جنش وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025_2026، وأجرى الحارس جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته.

وكان محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن سبورت قد رحل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق .

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري قد اعلن تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:

أحمد سامى مدير فني

احمد سعيد أوكا مدرب

صلاح أمين مدرب

حسن نصر مدرب حراس مرمي

حمد ايمن هلال محلل أداء