شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن رسمياً التعاقد مع "جنش" لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 30 يونيو 2025 04:08 م
أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، إجراءات التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم " جنش " حارس الزمالك ومودرن سبورت السابق لمدة موسم رياضى واحد.
وجاء التعاقد مع جنش وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025_2026، وأجرى الحارس جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته.
وكان محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن سبورت قد رحل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق .
وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري قد اعلن تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.
وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:
أحمد سامى مدير فني
احمد سعيد أوكا مدرب
صلاح أمين مدرب
حسن نصر مدرب حراس مرمي
حمد ايمن هلال محلل أداء
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