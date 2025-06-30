شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولي قيادة فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائى مع يانيك فيريرا على أن يتولى قيادة الفريق الكروى الأول، كما تم الاتفاق على استعانة المدرب بطاقم مساعد أجنبى خلال مشواره مع الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الأمور وتحديد موعد وصول المدرب ومساعديه إلى القاهرة.