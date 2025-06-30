شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: لا نرغب فى التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي ، حقيقة التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، "مصطفى شلبي خارج حساباتنا في الموسم المقبل، ولم نتحدث مع الزمالك لضمه".

وأضاف، "تعاقدنا مع أوفا ومصطفى دويدار، وبن شرقي وعمرو الجزار من المحلة، وتعاقدنا مع يسري وحيد وأحمد متعب من الجيش، وتعاقدنا مع احمد طارق سليمان حارس مرمى واعد، وتعاقدنا في ظل احتياجات الفريق وطلبات المدرب".

وتابع، "أحمد ربيع مكمل بشكل طبيعي مع البنك الأهلي، وتعاقدنا مع لاعبين فى ظل احتياجاتنا الفنية ورغبة طارق مصطفى".