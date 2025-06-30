شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟ والان مع تفاصيل الخبر

خطف الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم النادي الأهلي ، الأنظار الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تمكن من تسجيل "هاتريك" في مواجهة بورتو البرتغالي بختام دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، لتنهال العروض على وسام من دوريات عربية وأجنبية.