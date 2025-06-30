شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 30 يونيو 2025 03:20 م
خطف الفلسطيني وسام أبو علي ، مهاجم النادي الأهلي ، الأنظار الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تمكن من تسجيل "هاتريك" في مواجهة بورتو البرتغالي بختام دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، لتنهال العروض على وسام من دوريات عربية وأجنبية.س: ما هي العروض التي تلقاها وسام أبو علي؟ ج:تلقى وسام أبو علي عروضاً كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الدوري الأمريكي، أهمها من ريد بولز، ومن الدوري القطري وأبرزها من العربي، ومن الدوري الألماني أبرزها من فرايبورج، ومن الدوري السعودي أبرزها من نيوم، بجانب عروض أخرى من الإمارات وأوربا. س: ما هو موقف الأهلي من العروض؟ ج:أخطر مسئولو النادي الأهلي وكيل أعمال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بأن مسألة رحيل اللاعب عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ستكون صعبة للغاية، بسبب حاجة الفريق لجهوده، وأكدت إدارة الأهلي لوكيل أعمال وسام، الذي فتح خط اتصال دائم معها خلال الأيام الماضية، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو مُتسمك ببقاء المهاجم الفلسطيني، إلا إذا كان العرض الخارجي مُغرياً للغاية ولا يمكن مقاومته. س: وماذا فعل الأهلي لتحصين النجم الفلسطيني؟ ج:وافق مسئولو النادي الأهلي على تعديل عقد وسام أبو علي مهاجم الفريق بدءاً من الموسم المقبل، بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال ظهوره في كأس العالم للأندية، وأصبح اهتمام ومطمع عدد من الأندية الخارجية، واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم وسام أبو علي إلى لاعبي الفئة الأولى المميزة، والتي تشمل محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، ومن المقرر أن تتخطى قيمة عقد وسام أبو علي فى الموسم الجديد المليون دولار، بعدما كانت قيمة عقده فى الموسم الجديد وفقاً لعقده القديم، ما بين 700 و800 ألف دولار سنويا. س: وما هى شرط الأهلي للموافقة على رحيل وسام أبو علي؟ ج:حسب مصادر فى الإدارة الحمراء، فإن الأهلي أكد لوكيل أعمال وسام أن النادي لن يُفرّط فيه إلا بعد الحصول على 10 أو 9 ملايين دولار، ولن يلتفت النادي لأي عرض أقل من هذا المبلغ. س: ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي؟ ج:نجح وسام أبو على في الحصول على لقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز من 18 هدفا فقط، كما توج مع الأهلي بـ 4 بطولات: "دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، الدوري المصري مرتين، وإجمالا شارك وسام أبو على مع الاهلى فى 60 مباراة بكل البطولات نجح فى تسجيل 38 هدف وصنع 10 أهداف.
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