شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بيانًا لتوجيه الشكر لأيمن الرمادى والجهازين الإدارى والطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لإصدار بيان رسمي لتوجيه الشكر للجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى الذى تولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول فى نهاية الموسم المنقضى، ونجح فى التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

كما سيتضمن البيان توجيه الشكر للجهازين الإدارى والطبى على الفترة التى عملوا بها داخل القلعة البيضاء، حيث يتم التجهيز لتكوين جهازين إدارى وطبى جديدين.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولي قيادة فريق الكروى الأول بنادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائى مع يانيك فيريرا على أن يتولى قيادة الفريق الكروى الأول، كما تم الاتفاق على استعانة المدرب بطاقم مساعد أجنبى خلال مشواره مع الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الأمور وتحديد موعد وصول المدرب ومساعديه إلى القاهرة.