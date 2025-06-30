شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: ياسين مرعي يمتلك عروضاً من البرتغال وليس من القطبين فقط والان مع تفاصيل الخبر

كشف عاطف حنفي، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، عن موقف النادي من العروض المقدمة لياسين مرعي مدافع الفريق. وقال حنفي فى تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، "أحمد خطاب ليس لديه أزمة فى رحيل أي لاعب، وياسين مرعي عليه كلام كتير من أندية كتير سواء برة أو داخل مصر".

وأضاف حنفي، "اللاعب لديه عروض من البرتغال هو وأحمد شريف، وننظر إلى المصلحة المشتركة بين اللاعب والنادي حال وجود عرض مناسب، ورغبة اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا".

وتابع، ياسين مرعي لم يخبرنا برغبته فى الانتقال لأي نادٍ، واللاعب يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق، وياسين مرعي لاعب عنده شخصية داخل الملعب".

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، أن رغبة ياسين مرعي ستحسم انتقاله للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حنفي، "رغبة ياسين مرعي هي رقم واحد بالنسبة لنا، واللاعب من حقه أن يختار النادي الذي يريد اللعب له دون أي ضغوطات".

وأضاف، "أحمد خطاب ليس لديه ازمة في رحيل اي لاعب، وياسين مرعي عليه كلام كتير من اندية كتير سواء برة او داخل مصر.

وتابع: "ياسين مرعي لم يخبرنا برغبته فى الانتقال لأى نادٍ واللاعب يتمرن بشكل طبيعي مع الفريق، وياسين مرعي لاعب عنده شخصية داخل الملعب".

وأختتم حنفي، "اللاعب لديه عروض من البرتغال هو واحمد شريف، وننظر الى المصلحة المشتركة بين اللاعب والنادي حال وجود عرض مناسب، ورغبة اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا".