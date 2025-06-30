شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يتمسك باستمرار محمد هانى مع الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تمسك الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادى الاهلى ، باستمرار محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى الموسم الجديد.

ويمتد تعاقد محمد هاني مع الأهلى حتى صيف 2027، وقدّم اللاعب صاحب الـ29 عامًا، مستويات متوسطة للغاية منذ صعوده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، حيث شارك في 358 مباراة نجح خلالها فى تسجيل 8 أهداف وتقديم 25 تمريرة حاسمة.

وتلقى محمد هانى عرضاً من الدوري الاماراتى خلال الأيام الماضية إلا أن المدرب الإسبانى رفض مناقشته، مبرراً ذلك بحاجته الشديدة لجهود اللاعب فى الموسم الجديد فى ظل النقص العددى فى الجبهة اليمنى للمارد الأحمر.

ويلعب محمد هاني ضمن الفريق الأول للأهلي منذ تصعيده من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في 2014 أي قبل 11 عام لكن مستواه في كثير من المباريات لم تظهر عليه علامات النضج الكروي، ولا يزال يشكل لغزًا لمعظم جماهير الأحمر.

وتعرض هاني كثيرًا لانتقادات جماهيرية عنيفة بسبب عدم قدرته على إثبات أحقيته في المشاركة بشكل أساسي منذ تصعيده للفريق الأول، واقتصار تقديمه للعروض الطيبة على لمحات خاصة ومباريات معدودة في مسيرته.