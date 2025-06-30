7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 30 - 6 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد، وسيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لاعب الفريق لصفوف نادى زد إف سى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

ينتظر نادى سيسكا موسكو الروسى حسم مسئولي الزمالك ملف المدير الفني الجديد من أجل إرسال العرض الرسمي لطلب الحصول على خدمات حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروى الأول، حيث سيقوم النادى الروسى بإرسال عرضه لضم اللاعب عقب إعلان الزمالك عن مدربه الجديد والمنتظر أن يكون خلال ساعات.

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

يتابع مسئولو النادي الأهلي تطورات موقف الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شليونسك فروتسواف البولندي مع ناديه بعد أزمة تمرده الأخيرة، لاسيما أنه المرشح الأوفر حظاً لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تحسباً لرحيل مواطنه وسام أبو علي نجم الفريق الأحمر، والذي تلقى أكثر من عرضاً مغرياً خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.

معسكر المنتخب ينطلق بالمحليين أول سبتمبر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على انطلاق معسكر الفراعنة في الأول من سبتمبر المقبل استعداداً لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو في الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

اللجنة الفنية تناقش خطة أسامة نبيه استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للشباب

سلّم أسامة نبيه ، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، خطة إعداد الفريق للجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتأتي هذه الخطوة فى إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة المرتقبة في كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي.

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

يجري مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر فى الموسم المقبل، باعتبار أن اللاعب البنك هو المرشح الأول داخل القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

الزمالك يدرس الإبقاء على مصطفى شلبى.. اعرف السبب