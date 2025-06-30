شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الخماسي عن صدارة منتخب الناشئين لبطولة العالم: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن سعادته الكبيرة لما حققته بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث بعد السيطرة الكاملة على منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة والتي أُقيمت بمدينة كيسكيميت بالمجر خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من 33 دولة.

حقق المنتخب الوطني إنجازًا كبيرًا بحصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية ليؤكد جدارته ومكانته على الساحة العالمية في اللعبة.

وأكد رئيس اتحاد الخماسي الحديث أن هذا الإنجاز يعكس قوة منظومة العمل الرياضي المصري في رياضة الخماسي الحديث ، قائلا " مصر في صدارة العالم وتحيا مصر".

وقال شريف العريان إن حصد خمس ميداليات في بطولة عالمية بهذا الحجم هو دليل على التخطيط العلمي والدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للرياضة في إطار توجيهات القيادة السياسية.

و نجح معتز وائل في التتويج بذهبية فردي الرجال محققاً 1571 نقطة كما حل محمد حسن في المركز العاشر ومصطفى أبو عامر في المركز الخامس عشر ليحصد الفريق المصري فضية الفرق رجال.

وفي منافسات السيدات تألقت فريدة خليل وتوجت بذهبية فردي السيدات بعد تحقيقها 1462 نقطة فيما حصلت ملك إسماعيل على الميدالية البرونزية برصيد 1434 نقطة وجاءت جنة الجندي في المركز الثالث عشر برصيد 1349 نقطة ليتمكن الفريق المصري من الفوز بذهبية الفرق سيدات.

وضمت بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة 14 لاعباً ولاعبة بواقع 8 لاعبين و6 لاعبات وهم معتز وائل مازن شعبان مصطفى أبو عامر محمد حاتم عمر أحمد حسين أحمد أسامة عبد الحميد سيف وائل سيف البنداري وفريدة أبو هاشم خليل ملك إسماعيل زينة عامر جنا عطية جنة وليد عالية عنایت.

يقود المنتخب فنياً ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفني وإيهاب سيد المدير الفني ومحمد أبو هاشم المدير الفني ومحمد أشرف المدير الفني للسلاح وأحمد يحيى المدير الفني للموانع ويوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي، بينما يترأس البعثة في المجر الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

ويرافق البعثة من اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث كل من إسماعيل موسى رئيس الاتحاد والدكتورة أمل عبد الله السكرتير العام ومصطفى بغدادي المدير الإداري.