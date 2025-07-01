شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: ياسر إبراهيم امتثل للشفاء من شد الضامة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، اقترب من التماثل للشفاء بعد إصابته بشد في العضلة الضامة أثناء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وحرمه من المشاركة في مباراة بورتو البرتغالي الأخيرة.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".