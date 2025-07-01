شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستعيد خدمات أحمد رضا من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق وادي دجلة، خدمات أحمد رضا مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته لفريق الجونة لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

وكان فريق الجونة قد حصل على خدمات أحمد رضا لمدة موسم من وادى دجلة وقدم مستويات جيدة، لذلك رفض محمد الشيخ التفريط في خدماته وطالب بعودته لتدعيم الفريق.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين، وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، باستن.

وتعاقد مسئولو وادى دجلة مع 3 صفقات حتى الآن، وهم: هشام محمد لاعب الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، أحمد الشيمي لاعب الاتحاد السكندرى لتدعيم خط الوسط فى الموسم المقبل.