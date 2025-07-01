شكرا لقرائتكم خبر عن هادى رياض مدافع بتروجت مطلوب فى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل هادى رياض مدافع فريق بتروجت، دائرة اهتمامات مودرن سبورت للانتقال إليه فى الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على طلب مجدى عبد العاطى المدير الفنى الجديد لمودرن.

وتسعى إدارة مودرن سبورت لتدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادا للموسم الجديد، خاصة أن هادى رياض من أكثر المدافعين الذين لفتوا الأنظار فى الموسم الماضى وتلقى أكثر من عرضا من أندية الدورى.

ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بنادي بتروجت، عن موقف النادي البترولى من العروض الكثيرة التي جاءت لعدد من اللاعبين للرحيل عن الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر عن هذه العروض: "عدم وجود نية لدى النادي في الموافقة على رحيل أي من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك بالعناصر المتواجدة من القوام الرئيسي للفريق".

وأضاف: "سنعمل على تدعيم الفريق البترولى بعناصر مميزة من أجل تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل في ظل نظام الدوري، الذي من المتوقع أن يشهد منافسة قوية بين الأندية نظرا لزيادة عدد أندية الدوري".

وتلقى أكثر من لاعب فى بتروجت عروضا للرحيل عن الفريق، جاء فى مقدمتهم رشاد المتولى الذى انتقل إلى مودرن سبورت فى صفقة انتقال حر، وحامد حمدان الذى تلقى أكثر من عرض، آخرها من البنك الأهلى الذى اقترب من ضم اللاعب، بالإضافة إلى توفيق محمد وهادى رياض.