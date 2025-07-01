شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقترب من ضم محمد مغربي في صفقة تبادلية مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى سيراميكا من التعاقد مع محمد مغربي مدافع الأهلي السابق والاتحاد الحالي لتدعيم خط دفاعه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل مسئولو سيراميكا في مفاوضات قوية مع الاتحاد لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي يسعى الاتحاد للتعاقد مع نور محمد لاعب وسط سيراميكا ليتواصلا الناديان لاتفاق بعقد صفقة تبادلية.

واقترب محمد مغربي من الانضمام لسيراميكا في مقابل نور محمد إلى الاتحاد السكندرى بموافقة على ماهر وأحمد سامي.

ونجح مسئولو سيراميكا في تجديد عقود أكثر من لاعب في الفريق الفترة الماضية مثل أحمد رمضان بيكهام قبل إعارته للأهلى، ومحمد شكرى وسعد سمير، وتفعيل بند شراء إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، وأخيرا الاتفاق مع رجب نبيل على تمديد عقده لمدة موسمين.

ويسعى مسئولو سيراميكا للحفاظ على القوام الأساسى للفريق بناء على طلب على ماهر المدير الفني للفريق، والذى يبحث حاليا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية.