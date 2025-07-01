شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي حرص، على الاجتماع مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، في حضور المدير الرياضي، وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.



ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.



وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.