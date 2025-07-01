شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: قرار اعتزال شيكابالا 50% وستكون هناك مباراة مع فريق كبير لتوديعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن قرار اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك، يخصه وهو صاحب هذا القرار، وحتى الآن 50% اعتزال و50% الاستمرار لمدة موسم.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "قرار الاعتزال يخص شيكابالا وحتى الآن الاعتزال 50% والاستمرار لمدة موسم 50%، وحال اعتزال شيكابالا ستكون هناك حاجة كبيرة تقديرا لما قدمه".

وأضاف سيف زاهر: "سيكون هناك ماتش اعتزال لشيكابالا مع فريق كبير ويتم تسويقه بشكل جيد لجلب قيمة كبيرة تقديرا لما قدمه شيكابالا مع الزمالك، ومشوار شيكابالا مع الزمالك كله كان بيدفع غرامة كبيرة فهو والفلوس مفيش بينهما عمار".

يبدو أن هناك قرارا حاسما قد يصدر خلال ساعات بخصوص الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، أسطورة وقائد الفريق الأول لكرة القدم فى نادي الزمالك.

مجلس إدارة الزمالك ترك لشيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.

وعانى اللاعب الموهوب من إصابات طويلة في الموسم الماضي، وشارك خلال 17 مباراة، وسجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه.

ويبدو تأثير شيكابالا الفني محدوداً داخل الفريق، وهو ما يشجع الفهد الأسمر على اتخاذ هذا القرار، خاصة عقب تحقيقه كأس مصر وتسجيل ضربة الترجيح الحاسمة في مباراة بيراميدز.

ويعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء في العصر الحديث، كما أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبًا.