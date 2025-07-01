شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. سموحة يستعير أحمد ميهوب من بيراميدز لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو سموحة، فى استعارة أحمد ميهوب حارس مرمى فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لحرص الفريق السكندرى على تدعيم مركز حراسة المرمى.

وكان أحمد ميهوب قد طلب الخروج على سبيل الإعارة لأحد الأندية فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل البحث المشاركة واكتساب الخبرات.

ويواصل بيراميدز البحث عن حارس مرمى مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفي الحالى، حيث أبدى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفنى للفريق رغبته تدعيم هذا المركز.

ويتواجد أحمد الشناوى وشريف إكرامي فى مركز حراسة المرمى، إلا أن المدير الفنى يرغب فى تدعيم هذا المركز بحارس صاحب خبرات يصبح مستقبل الفريق فى المرحلة المقبلة.