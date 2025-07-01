شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق اسم "مسابقة الفريق الثانى" على بطولة مواليد 2005 لأندية الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إطلاق اسم "مسابقة الفريق الثانى" على بطولة مواليد 2005 لأندية الدورى الممتاز التى تنطلق بداية من الموسم الجديد 2025 - 2026.

وتقام المسابقة بين أندية الدورى الممتاز بنفس ترتيب جدول الدورى، على أن يقوم اتحاد الكرة بتسويقها لتحقيق الاستفادة الفنية والمادية منها.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماع أمس برئاسة هاني أبو ريدة، تنظيم مسابقة لمواليد 2005 (الفريق الثاني)، على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى، وتستمر مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة دون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتباراً من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وقرر المجلس تنظيم مسابقتين لمواليد 2007 و2009، على أن تكون المشاركة فيها إجبارية على الأندية المشاركة بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.

وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و2010 و2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات.

وتنطلق مسابقة 2008 فرع القاهرة 14 أغسطس المقبل، ومسابقة 2009 والبراعم في الأسبوع الأول من سبتمبر، وباقي الأفرع في مسابقة 2008 في الأسبوع الأول من سبتمبر.