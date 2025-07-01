منتخب التنس يستعد بقوة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب التنس استعداداته المكثفة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم للناشئين، والتي من المقرر إقامتها خلال شهر يوليو المقبل في القاهرة، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي للتنس والاتحاد الدولي للعبة.

وتأتي هذه التصفيات ضمن أجندة البطولات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، والتي تمثل فرصة ذهبية للاعبين تحت 14 و16 سنة لإثبات قدراتهم على الساحة الدولية، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة السمراء.

وأكد وائل سامي سكرتير الاتحاد المصري للتنس، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من حيث التنظيم، وتجهيز الملاعب، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثات المشاركة، كما يجري تجهيز المنتخب الوطني من خلال معسكر مغلق يضم نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في مختلف الأعمار، بقيادة نخبة من المدربين المتخصصين.

وأضاف: "نمتلك جيلاً واعداً من اللاعبين، ونعمل على تهيئتهم فنياً وذهنياً من أجل التأهل لبطولة العالم.. استضافة التصفيات على أرضنا تمنحنا أفضلية معنوية وفرصة لإبراز تطور التنس في مصر".