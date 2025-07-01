شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وموعد بدء مرحلة العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي إمام عاشور لاعب وسط الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير بعد جراحة "الترقوة" التي أجراها في أمريكا، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، واللاعب خضع للفحص الطبي خلال الـ48 ساعة الماضية، وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".