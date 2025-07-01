شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب السلاح بعد تصدرهم بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني للسلاح، بعد تحقيقهم إنجازًا كبيرًا بالسيطرة على جدول ترتيب الميداليات في البطولة الأفريقية المقامة بمدينة لاجوس النيجيرية خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، برصيد 21 ميدالية متنوعة.

وقد حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاتصال بالبعثة فورعودتهم إلى أرض الوطن عبر الفيديو كونفراس، لتقديم التهنئة للاعبين وجميع أفراد البعثة والجهاز الفني وأعضاء الاتحاد برئاسة طارق الحسيني مثمنا على الجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة والتي تكلل بتصدر جدول الميداليات برصيد 21 ميدالية متنوعة.

وحقق أبطال وبطلات مصر 11 ميدالية ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات، ليؤكدوا تفوقهم القاري في اللعبة، ويواصلوا حصد الإنجازات القارية.

وشهد اليوم الأخيرمن البطولة تتويج مصر بثلاث ميداليات ذهبية جديدة، حيث فاز فريق سلاح الشيش للرجال بالميدالية الذهبية، بعد التغلب على منتخب أنجولا في المباراة النهائية، كما توج منتخب سيف المبارزة للسيدات بذهبية الفرق بعد فوزه على الجزائر، وحقق منتخب سلاح السيف للسيدات الميدالية الذهبية أيضًا عقب انتصاره على نظيره الجزائري في نهائي مثير، لتُهيمن مصر على جميع الميداليات الذهبية في منافسات الفرق.

وضمت قائمة منتخب سلاح الشيش للرجال اللاعبين: محمد حمزة، عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، كريم مدحت، بينما شاركت في قائمة سيدات سيف المبارزة كل من: ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان، وضم فريق سيدات سلاح السيف اللاعبات: ندى حافظ، نجوى نوفل، ريناد الدكش، والعنود حازم.

وترأس بعثة المنتخب المصري الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح، فيما ضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: السيد سامي (المدير الفني لسيف المبارزة)، ماهر حمزة (المدير الفني لسلاح الشيش)، خالد شريف (مدرب سلاح السيف)، أيمن غنيم (مدير إداري)، والحكام مازن الشابوري، ورنا الحسيني.

كما رافق البعثة الجهاز الطبي الذي ضم كلًا من: الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.