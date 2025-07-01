شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينافس سموحة والمحلة على ضم مدافع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

دخل نادي المقاولون العرب في منافسة مع ناديي سموحة وغزل المحلة على التعاقد مع محمد حامد مدافع إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد.

ويرغب المقاولون في تدعيم صفوفه بشكل قوي بعد العودة للدوري الممتاز، من أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في الموسم الجديد، فيما يرغب سموحة والمحلة في ضم مدافع إنبي، لحل المشاكل الدفاعية في صفوفهما، وتدعيم صفوفهم بشكل قوي قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

وانتظم محمد سالم مهاجم المقاولون العرب في تدريبات الفريق استعداداً للموسم القادم، وذلك بعد انتهاء إعارته لسموحة خلال الموسم الماضي، وعاد المقاولون العرب إلى دوري الأضواء والشهرة بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين، ليظهر في الموسم المقبل برفقة الكبار مدافعاً عن تاريخه الممتد بين الأندية المصرية المتوجة بالألقاب.

ويرجع تأسيس نادي المقاولون العرب إلى الثلث الأخير من القرن العشرين، وتحديداً عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمهندس حسين عثمان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.