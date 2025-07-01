شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية لسيدات كرة السلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لسيدات كرة السلة، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 1 إلى 8 يوليو باستاد القاهرة، الاجتماع الفني للبطولة وكذلك قرعة المنافسات.

وشهد الاجتماع الفني حضور ممثلى الدول المشاركة وهى كل من الجزائر والأردن و تونس بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وتم خلال المؤتمر الفنى والصحفى الخاص بالبطولة عرض القميص الخاص بكل منتخب، وكذلك كشف جدول المنافسات والذى اسفر عن مواجهة مصر مع الجزائر وتونس مع الأردن فى أول جولتين بالبطولة.

ومن جانبه حرص العميد عبدالله شلبى آمين عام الاتحاد العربى لكرة السلة على توجيه الشكر إلى الأستاذ عمرو مصيلحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، على حسن استقبال الوفود المشاركة بمنافسات البطولة العربية لمنتخبات السيدات التى تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 8 يوليو المقبل.

وقال شلبى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة انه كان يتمنى مشاركة أكبر عدد من الدول بالمنافسات الا أن الأوضاع فى المنطقة حالت دون ذلك، وأضاف أن الدول المشاركة قادرة على المنافسة و خلف روح حماسية خلال البطولة.

ومن جانبه أكد محمد فتحى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير البطولة العربية للسيدات التى تستضيفها مصر، أن مصر قادرة على استضافة البطولة فى ظل نجاحها من قبل فى استضافة العديد من البطولات سواء عربية أو أفريقية أو عالمية.

وأضاف فتحى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالبطولة العربية أنه يتمنى أن تظهر البطولة تنافس قوى بين المنتخبات المشاركة وإظهار الروح الحماسية.

وأشار نائب رئيس اتحاد السلة أنه جاهز للرد على أى تساؤلات أو استفسارات تخص الوفود المشاركة، بالإضافة إلى تذليل أى عقبات قد تواجه البعثات سواء المتعلقة بالإقامة أو النقل أو الاعاشة وغيرها

ووجه فتحى رسالة إلى المنتخبات المشاركة في البطولة قائلا:" انتم فى بلدكم الثانى مصر ونشكركم على حضوركم ومشاركتكم"

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدًا الثلاثاء، حيث يلتقي منتخب الأردن بمنتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر في السابعة مساء الأربعاء المقبل، فيما تقام تونس والجزائر في الساعة الخامسة من مساء الخميس، بينما تقام مباراة مصر والأردن في الساعة السابعة من اليوم ذاته.

فيما ستحصل الفرق المشاركة على راحة يوم الجمعة، على أن تستأنف مباريات البطولة السبت الموافق 5 يوليو، حيث يلتقي منتخب الأردن بمنتخب الجزائر في الساعة الخامسة، ومصر وتونس في الساعة السابعة مساءً.

ويقام الدور نصف النهائي يوم الأحد الموافق 6 يوليو حيث يواجه صاحب المركز الأول في الترتيب مع صاحب المركز الرابع في الساعة الخامسة، بينما يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة، بينما تقام المباراة النهائية في الساعة السابعة مساءً.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.