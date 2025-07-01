شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندري على التواجد بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي بدأ الإثنين، وذلك برفقة محمد البحيرى عضو مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة الكرة، وبتواجد مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق.

ويأتى هذا الحضور فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد سامى، وتأكيد الدعم الكامل لهم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقد وجه محمد سلامة كلمة للاعبين والجهاز الفني، شدد فيها على أهمية بذل أقصى الجهد، والتحلي بروح الالتزام والانضباط من أجل تحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

وأكد محمد سلامة أن مجلس الإدارة يُولي اهتماماً بالغاً باستعدادات الفريق، ويثق فى قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم قوي يليق بتاريخ ومكانة نادي الاتحاد السكندري.



اثناء الجلسة



أحمد سامي مع محمد سلامة



احمد سامي



ايهاب جابر



جانب من الجلسة



حوار رئيس النادي مع سامي ومصطفى ابراهيم



سامي وسلامة



سلامة مع اللاعبين



سلامة وسامي مع اسلام سمير



محمد سلامة



محمود شبانة



من جلسة مجلس الادارة مع اللاعبين