شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورهم بمستوى مميز.. ناشئو الجولف يختتمون معسكر النخبة العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم 6 من لاعبى منتخب مصر للناشئين والناشئات، معسكر النخبة العربى للجولف والذي اقيم فى السعودية، حيث ظهروا بمستوي مميز نال أشاد الجميع .

واللاعبون هم تاليا سامح وعلى الدين سلامة وعبد الرحمن الدفراوى وعمر يسرى وأديب شبانة وآدم أبو شبانة ويرأس البعثة المصرية عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف أحمد الشلقانى.

وتم اختيار هؤلاء اللاعبين من خلال الاتحاد العربى للجولف الذى أطلق للمرة الأولى برنامج مبادرة النخبة العربية للناشئين والناشئات المميزين على المستوى العربى فى اللعبة. ويشارك فى المعسكر الحالى 16 لاعبا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وتستهدف مبادرة الاتحاد العربى تنمية وتطوير مستوى الناشئين العرب مبكرا لصناعة أبطال عرب لديهم القدرة على التنافس عالميا.